Türkiye’nin dış ticaret dengesi mart ayında belirgin şekilde bozuldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 8,2 artışla 33 milyar 120 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte dış ticaret açığı yüzde 56 artarak 11 milyar 221 milyon dolara çıktı.

Dış ticaretteki zayıflama, ihracatın ithalatı karşılama oranına da yansıdı. Geçen yıl mart ayında yüzde 76,5 olan oran, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,1’e gerileyerek dikkat çekici bir düşüş kaydetti.

Yılın ilk çeyreğine bakıldığında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,2 azalışla 63 milyar 227 milyon dolara inerken, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolara ulaştı. Böylece üç aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artışla 28 milyar 667 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8’e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda da dengedeki bozulmanın sürdüğü görülüyor. Mart ayında bu kapsamda ihracat yüzde 5,5 azalırken, ithalat yüzde 11,2 arttı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 5 milyar 435 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın sektörel dağılımında imalat sanayi belirleyici olmaya devam etti. Mart ayında toplam ihracatın yüzde 93,7’si imalat sanayinden gelirken, tarımın payı yüzde 3,7, madenciliğin payı ise yüzde 1,9 seviyesinde kaldı. Buna karşılık yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 3,5’te kalması dikkat çekti.

İthalat tarafında ise üretim yapısına bağlı bağımlılık öne çıktı. Ara malları mart ayında toplam ithalatın yüzde 70’ini oluştururken, sermaye mallarının payı yüzde 14,6, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,9 olarak kaydedildi.

Ülkelere göre dağılımda en fazla ihracat 1 milyar 820 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izlerken, söz konusu beş ülke toplam ihracatın yüzde 31,2’sini oluşturdu. İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD diğer öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler de dış ticaretteki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2 azalırken, ithalat yüzde 2,3 arttı. Bu tablo, dış ticaretteki baskının kısa vadede de devam edebileceğini gösteriyor.