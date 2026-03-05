Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu, kulüp dergisine verdiği röportajda kariyerine ve hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Futbola Nijerya’da başladığını belirten Nwaiwu, zorlu şartlara rağmen hayallerinin peşinden gittiğini dile getirdi.

Nwaiwu, “Her şey için ve bu yolculuk için Tanrı’ya şükrediyorum. Başlangıçtan itibaren hiç kolay değildi çünkü ülkem çok zor bir ülke. Nijerya’da çok fazla yetenek var ama futbol oynamak ve destek bulmak zor olabiliyor. Kimse beni futbola yönlendirmedi. Kendi yeteneğimi gördüm ve başarılı olabileceğime inandım.” dedi.

ONUACHU TRANSFER SÜRECİNDE ROL OYNADI

Trabzonspor’a transfer sürecinde Paul Onuachu ile konuştuğunu anlatan Nijeryalı oyuncu, “Paul benim ağabeyim gibi. Ona sosyal medyadan yazdım ve kulüp hakkında fikir almak istedim. Bana çok güzel şeyler anlattı ve kariyerimde bir sonraki adım için Trabzonspor’a gelmem gerektiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

'TRABZON’DA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM'

Trabzon’daki futbol atmosferinden etkilendiğini söyleyen Nwaiwu, taraftarın kendisine büyük destek verdiğini belirterek, “Ülkemde de futbol çok seviliyor ama burada tutku çok büyük. Taraftarlar bana çok sevgi gösteriyor ve kendimi evimde gibi hissediyorum.” şeklinde konuştu.

'SÜPER LİG GERÇEKTEN ZOR'

Nijerya, Avusturya ve Türkiye liglerini kıyaslayan savunma oyuncusu, Süper Lig’in temposuna dikkat çekti. Nwaiwu, “Nijerya Ligi fiziksel olarak güçlü. Avusturya Ligi disiplinli. Ancak Türkiye Ligi gerçekten çok zor. Tempo çok yüksek ve çok kaliteli oyuncular var.” değerlendirmesinde bulundu.

'AGRESİF VE KORKUSUZ BİR OYUNCUYUM'

1.93 boyundaki futbolcu, oyun stilini ise şu sözlerle anlattı:

“Kendimi agresif ve korkusuz bir oyuncu olarak tanımlarım. Saha içinde risk almayı sevmem, daha çok garanti oynamayı tercih ederim. Hem stoper hem ön libero oynayabilmem benim için avantaj.”

'MİLLİ TAKIMIN BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Nwaiwu, Nijerya Milli Takımı’nda forma giymenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Milli takımın beni izlediğini biliyorum. Davet edip etmemek onların kararı ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

'TARAFTARIN GÖNLÜNDE YER EDİNMEK İSTİYORUM'

Trabzonspor’dan ayrıldığında nasıl hatırlanmak istediği sorusuna Nwaiwu, “Takımımla birlikte kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim. Taraftarın gönlünde yer edinmek en büyük hedefim.” sözleriyle yanıt verdi.

'İNSANLARA YARDIM ETMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

Boş zamanlarında Nijerya’daki futbol akademisiyle ilgilendiğini ve yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Nwaiwu, “Chibuike Charity Foundation adında bir vakfımız var. Yoksul insanlara ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

NWAIWU’NUN RÜYA 11’İ

Nijeryalı futbolcu hayalindeki kadroyu ise şu isimlerden oluşturdu:

Buffon, Marcelo, Pepe, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos, Kaka, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic.