Nwaiwu Trabzonspor'da ilk golleriyle tarihi bir istatistiğe imza attı

NWAIWU: 'GOLLER BENİ MUTLU EDİYOR'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nwaiwu, “Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı’ya şükrediyorum.” dedi.