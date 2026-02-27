Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da ikinci yarının başında attığı 2 golle yıldızlaşan Chibuike Nwaiwu tarihi bir başarıya imza attı.
Nwaiwu Trabzonspor'da ilk golleriyle tarihi bir istatistiğe imza attı
Trabzonspor'un evinde Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarının başında 3 dakika içerisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Chibuike Nwaiwu, bordo mavili ekipte yıllar sonra bir ilki başardı.Derleyen: Furkan Çelik
TRABZONSPOR'DA 2014'TEN BU YANA BİR İLK
İkinci yarının başında üst üste iki korner organizasyonda 3 dakika içerisinde iki kafa golü atarak skoru 3-1'e getiren Nwaiwu skoru da tayin eden isim oldu.
OPTA'nın verilerine göre; Fatih Karagümrük'e karşı iki gol atan Nwaiwu, Trabzonspor'da Carl Medjani'den (Kasım 2014 vs Galatasaray) bu yana bir Süper Lig maçında iki gol atan ilk stoper oldu.
NWAIWU: 'GOLLER BENİ MUTLU EDİYOR'
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nwaiwu, “Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı’ya şükrediyorum.” dedi.
'TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEYİ SEVİYORUM'
Nijeryalı savunmacı dikkat çeken gol sevincine dair de "Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum.Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un ara transfer döneminde Wolfsberger'den transfer ettiği 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Nwaiwu Süper Lig'de çıktığı 7'inci maçında bordo mavili formayla ilk gollerini atarak tarihi bir istatistiğe de imzasını attı.