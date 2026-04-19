Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor deplasmanında alınan 1 puanın ardından hem maç değerlendirmesi yaptı hem de bordo-mavili takıma övgüler yağdırdı.

NURİ ŞAHİN: 'ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE TAKIM'

Nuri Şahin, Trabzonspor’un gücüne dikkat çekerek, “Açık söylemem gerekiyor, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla oynadık. Trabzonspor, Türkiye'de en iyi oynayanlardan, çok iyi bir hocası olan, zor bir deplasmana geldik.” dedi.

'KAYBEDİLMİŞ 2 PUAN VAR'

Son dakikada gelen beraberlik golüne rağmen daha fazlasını istediklerini belirten Şahin, “Çok mutluyum son dakikadaki gol için ama kaybedilmiş 2 puan var.” ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIM BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

Maç içindeki reaksiyondan memnun kaldığını söyleyen genç teknik adam, “Oyuncularım bugün bana çok şey öğretti. Zor bir anda golü yedik. Reaksiyon gösterdik. Çok değerli bir 1 puan aldık.” dedi.

'TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ'

Trabzonspor'dan övgü dolu sözlerle bahseden Şahin, “Trabzonspor çok kaliteli bir takım, bunu bir kez daha gördük ama biz de iyi yolda olduğumuzu gösterdik. Böyle maçlardan sonra oyuncularımın emeklerinin karşılığını almasını çok istiyorum.” ifadelerini kullandı.