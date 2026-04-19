Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor Başakşehir’i konuk etti.

İLK YARIDA KONTROLLÜ OYUN

Papara Park’ta oynanan zorlu karşılaşmada ilk yarı iki takımında kontrollü oyunuyla düşük tempoda geçti.

Gol yollarında zorlanan Trabzonspor istediği pozisyonları yakalayamadı. Başakşehir ise duran toplardan etkili olmaya çalıştı.

FELIPE AUGUSTO'NUN GOLÜ EŞİTLİĞİ BOZDU

İkinci yarıda taraftar desteğiyle birlikte dakikalar geçtikçe baskısını ve oyun temposunu artıran Trabzonspor aradığı golü 72’inci dakikada Felipe Augusto’nun ayağından buldu.

BAŞAKŞEHİR 90+3'TE BERABERLİĞİ YAKALADI

Başakşehir beraberlik için yüklenirken maçın uzatma dakikaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kazımcan’ın sol kanattan yaptığı ortada Davie Selke kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir 90+3 ‘te beraberliği yakaladı.

TRABZONSPOR İKİ HAFTADA 4 PUAN KAYBETTİ

Son dakikalarda gelen bu gol skoru tayin etti ve Trabzonspor, Alanyaspor’dan sonra Başakşehir’le de 1-1 berabere kalarak zirve yarışında üst üste iki haftada toplam 4 puan bıraktı.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Oulai, Nwakeme, Augusto, Zubkov, Onuachu

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

TRABZONSPOR 1-1 BAŞAKŞEHİR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Trabzonspor-Başakşehir maçı başladı.

KAZIMCAN İSABETİ BULAMADI

4' Kazımcan Karataş ceza sahası içinde dar açıdan şutunda isabeti bulamadı. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

BAŞAKŞEHİR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

9' Yusuf Sarı'nın kornerden yaptığı ortada Opoku kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP MUHAMMED'DE KALDI

18' Pina'nın ortasında Onuachu rakibinin üzerinden yükselerek kafayı vurdu. Top kaleci Muhammed'de kaldı.

YUSUF SARI'NIN ŞUTU ÇERÇEVEYİ BULMADI

20' Yusuf Sarı sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girip kaleyi düşündü. Ancak şutu etkisiz.

ONUACHU KALE ÖNÜNDE DOKUNAMADI

27' Augusto'nun ceza sahası içerisine çevirdiği topa kale önünde Onuachu dokunamadı. Top Duarte'den sekerek kornere çıktı.

BRANIC'İN UZAKTAN ŞUTUNDA İSABET YOK

44' Başakşehir'in hızlı atağında Brnic uzaklardan şansını denedi. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

NWAKAEME ÖN DİREKTE KAFAYI VURDU

59' Zubkov'un kornerden ortasında Nwakaeme ön direkte kafayı vurdu. Ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

58' Nwakaeme ceza sahası içerisine çevirdi. Duarte'nin ters dokunuşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

69' Opoku'nun ceza sahası içerisinde Pina'ya yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor penaltı beklerken hakem Alper Akarsu oyunu devam ettirdi.

TRABZONSPOR FELIPE İLE ÖNE GEÇTİ

72' Mustafa'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Felipe Augusto net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

FAYZULLAEV UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

85' Fayzullaev'in uzaklardan şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.

BAŞAKŞEHİR SELKE İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

90+3' Başakşehir Davie Selke'nin kafa golüyle skora eşitliği getirdi.