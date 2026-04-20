Çalık Holding’in kurucu isimlerinden Mahmut Çalık, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1932 yılında Malatya’da doğan Çalık, bölge sanayisinin gelişiminde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Tekstil sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Mahmut Çalık, 1970’li yıllarda kurduğu üretim tesisleriyle Malatya’da özel sektörün büyümesine katkı sundu. Anateks ve İpaş gibi yatırımlarla hem istihdam hem de ihracat alanında kente önemli katkılar sağladı.

İş insanı Ahmet Çalık’ın babası olan Mahmut Çalık, eğitim ve sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de tanındı. Malatya’da yaptırdığı okul kampüsleri ve sağlık tesisleriyle kalıcı eserler bıraktı.

Topluma sunduğu katkılar nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılmıştı.

Mahmut Çalık’ın cenazesinin, 20 Nisan Pazartesi günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacağı, ardından Topkapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.