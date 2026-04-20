OLAYLAR

1792 - Birinci Fransa Cumhuriyeti yönetimi, Avusturya Habsburg Monarşisi'ne savaş ilan etti. Fransız Devrim Savaşları başladı.

1841 - İlk dedektif romanı, Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı.

1862 - İlk pastörizasyon deneyi, Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.

1902 - Marie Curie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum klorürü rafine etmeyi başardılar.

1924 - Türkiye'de 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.

1924 - Çorum il oldu.

1924 - Bilecik il oldu.

1926 - Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar.

1933 - Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle, İstanbul'da Razgrad Olayları başladı.

1939 - Tahran'daki yeni kışlık Türkiye büyükelçiliği binası törenle açıldı.

1940 - İlk elektronlu mikroskop, Philadelphia'da tanıtıldı.

1942 - İzmir Ticaret Gazetesi kuruldu.

1962 - Ünlü dolandırıcı Sülün Osman hapisteyken "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.

1967 - Swiss Britannia şirketine ait bir yolcu uçağı, Toronto'da düştü: 126 kişi öldü.

1968 - Güney Afrika Havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Windhoek şehrinden kalkışı esnasında düştü: 122 kişi öldü.

1970 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Vietnam'dan 150 bin kişilik bir Amerika Birleşik Devletleri gücünün daha geri çekileceğini açıkladı.

1972 - Apollo 16, Ay'a iniş yaptı.

1975 - Türkiye'nin Beyrut Basın Danışmanı'nın otomobili, ASALA militanlarınca havaya uçuruldu.

1978 - Kızıl Tugaylar örgütü, 16 Mart'ta kaçırdıkları İtalya'nın eski Başbakanı Aldo Moro'yu, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmaması halinde öldüreceklerini bildirdi.

1978 - Güney Kore Havayollarına ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Sovyet savaş uçakları tarafından Murmansk yakınlarındaki donmuş bir göle inmeye zorlandı. İki yolcu öldü, 107 yolcu ise sağ kurtuldu.

1981 - 17/18 Ocak 1981'de mensubu oldukları komünist örgüte para bulmak için giriştikleri kuyumcu soygununda kuyumcunun oğlu Hasan Kahveci'yi ve polis memuru Mustafa Kılıç'ı öldüren, emniyet kuvvetlerine ve halka ateş açan, polis otosunu tarayan sol görüşlü militanlar Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur, ölüm cezasına çarptırıldı.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 44. idamı: 1978 yılında Fethiye'ye tatile gelen Avusturya Büyükelçisi'nin kızına tecavüz etmek isteyen, karşı çıkan kızı ve annesini öldüren Şener Yiğit, idam edildi.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 45. idamı: Kan davasından 2 Nisan 1977'de tarlada çalışmakta olan bir kişiyi tabancayla öldüren, kaçmakta olan diğer bir kişiyi av tüfeğiyle uzaktan ateş açıp yaraladıktan sonra yanına gidip tabancayla onu da öldüren Cafer Aksu (Altuntaş), idam edildi.

1986 - 1925 yılında Sovyetler Birliği'nden çıkan ve geri dönmeyen piyanist Vladimir Horowitz, 61 yıl sonra Sovyetler Birliği'nde tekrar konser verdi.

1994 - Türkiye'de Radyo-Televizyon Üst Kurulu kuruldu.

1998 - Air France şirketine ait Boeing 727-200 tipi bir yolcu uçağı, Bogota'dan (Kolombiya) kalktıktan sonra Cerro El Cable dağlarına çarparak düştü: 53 kişi öldü.

1996 - Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın birinci büyük eğlence merkezi Tatilya, İstanbul'da açıldı.

1999 - Columbine Lisesi katliamı: Lisenin Eric Harris ve Dylan Klebold isimli öğrencileri, 13 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı ve sonra da intihar ettiler.

2005 - Turgut Özakman'ın, Türk Kurtuluş Savaşı'nı bir roman kurgusu içinde anlatan Şu Çılgın Türkler kitabı yayımlandı.

2006 - Han Myeong-sook, Güney Kore'nin ilk kadın Başbakanı olarak göreve başladı.

2010 - Deepwater Horizon Sondaj kulesi Meksika Körfezi'nde patladı.

2020 - Tarihte ilk kez, 2020 Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyat savaşının bir etkisi olarak petrol fiyatları sıfırın altına düştü.

DOĞUMLAR

702 - Ca'fer es-Sâdık, İslam fıkhî mezhebi Caferiliğe ismini veren Şii imam (ö. 765)

1761 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı (ö. 1803)

1808 - III. Napolyon, Fransız siyasetçi ve II. İmparatorluk İmparatoru (ö. 1873)

1840 - Odilon Redon, Fransız ressam (ö. 1916)

1889 - Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman siyasetçi ve yazar, Nazi Almanyası'nın Führer'i (ö. 1945)

1893 - Harold Lloyd, Amerikalı komedyen (ö. 1971)

1893 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (ö. 1967)

1893 - Joan Miro, Katalan sürrealist ressam (ö. 1983)

1910 - Fatin Rüştü Zorlu, Türk siyasetçi ve bürokrat (ö. 1961)

1916 - Nesibe Zeynalova, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 2004)

1918 - Kai Siegbahn, Nobel Fizik Ödülü kazanmış İsveçli fizikçi (ö. 2007)

1923 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1923 - Mother Angelica, Amerikalı Katolik rahibe (ö. 2016)

1923 - Tito Puente, Porto Riko asıllı Amerikalı Latin caz müzisyeni (ö. 2000)

1924 - Leslie Phillips, İngiliz oyuncu, yazar ve yönetmen (ö. 2022)

1924 - Nina Foch, Hollanda doğumlu Amerikalı aktris, eğitimci ve film yönetmeni (ö. 2008)

1925 - Elena Verdugo, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1927 - Ömer Aggad, Filistin asıllı Suudi Arap hayırsever ve iş insanı (ö. 2018)

1927 - Phil Hill, Amerikalı eski Formula 1 pilotu (ö. 2008)

1927 - Alex Müller, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2023)

1929 - Domenico Corcione, İtalyan asker ve siyasetçi (ö. 2020)

1929 - Ringaudas Songaila, Litvan komünist politikacı, veteriner hekim (ö. 2019)

1933 - Kristaq Dhamo, bir Arnavut aktör ve film yönetmeni

1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)

1937 - Yılmaz Onay, Türk yazar, yönetmen ve çevirmen (ö. 2018)

1937 - George Takei, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve aktivist

1938 - Betty Cuthbert, Avustralyalı atlet (ö. 2017)

1939 - Gro Harlem Brundtland, Norveçli siyasetçi

1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu

1942 - Arto Paasilinna, Fin romancı (ö. 2018)

1943 - Abdullah Kiğılı, Türk iş insanı ve Kiğılı giyim mağazalarının kurucusu

1943 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (ö. 1971)

1945 - Michael Brandon, Amerikalı oyuncu

1945 - Thein Sein, Birmanyalı politikacı

1947 - Viktor Suvorov, Sovyet askeri istihbarat subayı

1947 - Niko Lekişvili, Gürcü siyasetçi (ö. 2025)

1949 - Veronica Cartwright, Amerikalı oyuncu

1949 - Massimo D'Alema, İtalyan politikacı

1949 - Jessica Lange, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1949 - Mahmut Cevher, Türk oyuncu

1950 - Steve Erickson, Amerikalı yazar

1950 - Aleksander Lebed, Rus asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1951 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (ö. 2005)

1951 - Haluk İmga, Türk bürokrat ve siyasetçi

1955 - Svante Pääbo, İsveçli biyolog, genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1956 - Peter Chelsom, İngiliz yönetmen ve aktör

1958 - Galip Tekin, Türk çizgi romancı (ö. 2017)

1963 - Rachel Whiteread, İngiliz sanatçı

1964 - Andy Serkis, İngiliz aktör

1964 - Rosalynn Sumners, Amerikalı buz patenci

1966 - David Chalmer, Avustralyalı filozof ve bilişsel bilimci

1966 - David Filo, ABD'li bilgisayar mühendis

1967 - Mike Portnoy, Amerikalı baterist

1970 - Shemar Moore, Amerikalı oyuncu, model, sunucu

1971 - Hilal Özdemir, Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı

1972 - Carmen Electra, Amerikalı model, aktris ve şarkıcı

1972 - Željko Joksimović, Sırp şarkıcı ve besteci

1975 - Esra Dalfidan, Türk asıllı Alman caz şarkıcısı

1975 - Michael Render, sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu

1976 - Aldo Bobadilla, Paraguaylı futbolcu

1976 - Ali Atay, Türk oyuncu ve müzisyen

1979 - Bedük, Türk müzisyen

1980 - Jasmin Wagner, Alman şarkıcı, aktris ve TV sunucusu

1983 - Miranda Kerr, Avustralyalı manken

1984 - Bárbara Lennie Holguín, İspanyol oyuncu

1985 - Brian Joseph Myers, Amerikalı profesyonel güreşçi

1987 - Chun Woo-hee, Güney Koreli aktris

1987 - Anna Rossinelli, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı

1989 - Carlos Valdes, Amerikan aktör, müzisyen ve şarkıcı

1990 - Lu Han, Çinli şarkıcı ve oyuncu

1993 - Petrus Boumal, Kamerunlu milli futbolcu

1993 - Takuma Arano, Japon futbolcu

1995 - Charline Mignot, İsviçreli fotoğrafçı ve şarkıcı

1997 - Alexander Zverev Jr., Alman tenisçi

2001 - Reyhan Asena Keskinci, Türk oyuncu

2001 - Lvbel C5, Türk rapçi

ÖLÜMLER

1248 - Güyük Han, Cengiz Han'ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday'in büyük oğlu ve ardılı (d. 1206)

1284 - Hōjō Tokimune, Kamakura şogunluğunun sekizinci shikkeni (d. 1251)

1314 - Papa V. Clemens; gerçek adı ile Bertrand de Goth, Roma Katolik Kilisesi'nde papalık yapmıştır (d. 1264)

1521 - İmparator Zhengde, Çin'in Ming Hanedanı'nın 10. imparatoru (d. 1491)

1707 - Johann Christoph Denner, Alman mucit ve çalgı yapımcısı (klarneti icat eden) (d. 1655)

1750 - Jean Louis Petit, Fransız cerrah ve vidalı turnikenin mucidi (d. 1674)

1769 - Pontiac, Otava yerlilerinin reisi (d. 1720)

1836 - I. Johann, Lihtenştayn prensi (d. 1760)

1887 - Muhammed Şerif Paşa, Türk asıllı Mısırlı devlet adamı (d. 1826)

1909 - Abdul Kerim, Hint hizmetkâr ve sekreter (d. 1863)

1912 - Bram Stoker, İrlandalı yazar (d. 1847)

1918 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1850)

1927 - Enrique Simonet, İspanyol ressam (d. 1866)

1932 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (d. 1858)

1939 - William Mitchell Ramsay, İskoç arkeolog ve Yeni Ahit uzmanı (d. 1851)

1947 - X. Christian, Danimarka ve İzlanda kralı (d. 1870)

1948 - Mitsumasa Yonai, Japonya'nın 26. başbakanı (d. 1880)

1951 - Ivanoe Bonomi, İtalya Başbakanı (d. 1873)

1977 - Sepp Herberger, Alman futbolcu ve antrenör (d. 1897)

1990 - Şefik Bursalı, Türk ressam (d. 1903)

1991 - Don Siegel, Amerikalı film yönetmeni (d. 1912)

1992 - Benny Hill, İngiliz komedyen, aktör ve şarkıcı (d. 1924)

1993 - Cantinflas, Meksikalı komedyen ve aktör (d. 1911)

1995 - Milovan Djilas, Karadağ asıllı Yugoslav siyasetçi (d. 1911)

1999 - Erol Akyavaş, Türk ressam (d. 1932)

1999 - Tekin Aral, Türk karikatürist (d. 1941)

1999 - Rick Rude, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1958)

2002 - Pierre Rapsat, Belçikalı şarkıcı (d. 1948)

2003 - Daijiro Kato, Japon profesyonel motosiklet yarışçısı (d. 1976)

2005 - Inday Ba, İsveçli oyuncu (d. 1972)

2006 - Kathleen Antonelli, İrlandalı-Amerikalı bilgisayar bilimci (d. 1921)

2008 - Gazanfer Bilge, Türk güreşçi ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (d. 1924)

2011 - Tim Hetherington, Büyük Britanyalı-Amerikalı gazeteci ve foto muhabiri (d. 1970)

2012 - Ayten Alpman, Türk ses sanatçısı (d. 1929)

2012 - Sadettin Bilgiç, Türk siyasetçi (d. 1920)

2013 - Günseli Başar, Türk manken (d. 1932)

2013 - Yakup Tahincioğlu, Süryani asıllı Türk sanayici ve iş insanı (d. 1933)

2014 - Mithat Bayrak, Türk millî güreşçi (d. 1929)

2014 - Rubin Hurricane Carter, Hurricane lakaplı orta sıklet boksör (d. 1937)

2016 - Guy Hamilton, İngiliz film yönetmeni ve senarist (d. 1922)

2016 - Chyna, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1970)

2016 - Atilla Özdemiroğlu, Türk besteci, söz yazarı ve müzisyen (d. 1943)

2016 - Victoria Wood, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, senarist, şarkı sözü yazarı ve yönetmen (d. 2016)

2017 - Marta Magdalena Abakanowicz, Polonyalı dokumacı ve heykeltıraş (d. 1930)

2017 - Roberto Ferreiro, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör (d.1935)

2017 - Cuba Gooding Sr., Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1944)

2017 - Germaine Mason, Jamaikalı-Britanyalı yüksek atlamacı (d. 1983)

2017 - Kristine Jepson, Amerikalı mezzo soprano ve opera şarkıcısı

2018 - Avicii, İsveçli DJ, Müzik prodüktörü (d. 1989)

2018 - Roy Thomas Frank Bentley, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1924)

2018 - Pavel Šrut, Çek şair, çevirmen ve çocuk öyküleri yazarı (d. 1940)

2019Joe Armstrong, İngiliz bilgisayar mühendisi, bilim insanı ve akademisyen (d. 1950)

Jarosław Biernat, Polonyalı eski futbolcu (d. 1960)

Luděk Bukač, Çek buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1935)

Reggie Cobb, Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1968)

Monir Shahroudy Farmanfarmaian, İranlı ressam ve sanat koleksiyoncusu (d. 1922)

Jacqueline Saburido, Venezuelalı aktivist (d. 1978)

2020 - Heherson Alvarez, Filipinli politikacı (d. 1939)

2020 - Herman Glenn Carroll, Amerikalı yazar (d. 1960)

2020 - Claude Evrard, Fransız aktör (d. 1933)

2020 - Tom Lester, Amerikalı aktör (d. 1938)

2020 - Tom Mulholland, Gal futbolu oyuncusu (d. 1936)

2020 - Gabriel Retes, Meksikalı film yönetmeni, yazar, yapımcı ve aktör (d. 1947)

2020 - Manjeet Singh Riyat, Birleşik Krallık'ta acil bakım danışmanı (d. 1967/68)

2020 - Jiří Toman, Çek doğumlu İsviçreli hukukçu ve profesör (d. 1938)

2020 - Arsen Yegiazarian, Ermeni satranç oyuncusu (d. 1970)

2021 - Idriss Déby, Çadlı siyasetçi ve asker (d. 1952)

2021 - Wiesława Mazurkiewicz-Lutkiewicz, Polonyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1926)

2021 - Les McKeown, İskoç pop şarkıcısı (d. 1955)

2021 - Listianto Raharjo, Endonezyalı millî futbolcu (d. 1970)

2022 - Hilda Bernard, Arjantinli aktris (d. 1920)

2022 - Olle Goop, İsveçli atlı araba yarışçısı ve antrenörü (d. 1943)

2022 - Antonín Kachlík, Çek film yönetmeni, senarist ve siyasetçi (d. 1923)

2023 - Josep Maria Fusté, İspanyol eski futbolcu (d. 1941)

2023 - Rana Cabbar, Ermeni ve Rum asıllı Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu (d.1945)

2025 - Werner Lorant, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2025 - Cristina Buarque, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (d. 1950)

2025 - Arild Underdal, Norveçli siyaset bilimci ve akademisyen (d. 1946)