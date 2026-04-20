Türkiye'de profesyonel liglerde 27 futbol takımı resmen küme düştü: Süper Lig efsaneleri çöktü

Türkiye'de 2 futbol takımın da düşmesiyle profesyonel liglerde Süper Lig dışında küme düşen takımlar netleşti; toplamda 27 kulüp bir alt lige geriledi.

Türkiye’de futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, profesyonel liglerde Süper Lig dışında küme düşen takımlar netleşti.

TFF 1. Lig’de 4 takım, TFF 2. Lig’de (Kırmızı ve Beyaz Grup) 7 ekip ve TFF 3. Lig’de (4 grup) 16 takım olmak üzere toplam 27 kulüp alt lige düştü. Bir dönem Süper Lig'de estiren birçok efsane futbol takımı da mali sorunlar ve yetersizliklerden ötürü küme düşmekten kurtulamadı. (TFF 3. Lig'den düşen takımlar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.)

RESMEN DÜŞTÜLER

Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından TFF 3. Lig’de küme düşen takımlar netleşmişti. Pazar günü oynanan maçların ardından ise TFF 1. Lig’de Manisa FK karşısında mağlup olan Serik Spor ile TFF 2. Lig’de Karacabey Belediye Spor ile berabere kalan Beykoz A.Ş. resmen küme düştü.

TFF 1. LİG

- Serik Spor

- Sakaryaspor

- Hatayspor

- Adana Demirspor

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

- Adanaspor

- Yeni Mersin İY

- Yeni Malatyaspor

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

- Beykoz AŞ.

- Kepezspor

- Karaman FK

- Bucaspor 1928

TFF 3. LİG 1. GRUP

- Çankaya SK

- Kestel Çilek

- Polatlı 1926

- Edirnespor

TFF 3. LİG 2. GRUP

- Kahramanmaraşspor

- Kilis 1984

- Suvermez Kapadokya

- Hacettepe TM

TFF 3. LİG 3. GRUP

- Hopaspor

- 1926 Bulancak

- Çayelispor

- Giresunspor

TFF 3. LİG 4. GRUP

- İzmir Çoruhlu

- Afyonspor

- Bornova 1877

- Nazilli Spor

