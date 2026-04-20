Türkiye’de futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, profesyonel liglerde Süper Lig dışında küme düşen takımlar netleşti.
Türkiye'de profesyonel liglerde 27 futbol takımı resmen küme düştü: Süper Lig efsaneleri çöktü
Türkiye'de 2 futbol takımın da düşmesiyle profesyonel liglerde Süper Lig dışında küme düşen takımlar netleşti; toplamda 27 kulüp bir alt lige geriledi.İbrahim Doğanoğlu
TFF 1. Lig’de 4 takım, TFF 2. Lig’de (Kırmızı ve Beyaz Grup) 7 ekip ve TFF 3. Lig’de (4 grup) 16 takım olmak üzere toplam 27 kulüp alt lige düştü. Bir dönem Süper Lig'de estiren birçok efsane futbol takımı da mali sorunlar ve yetersizliklerden ötürü küme düşmekten kurtulamadı. (TFF 3. Lig'den düşen takımlar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.)
RESMEN DÜŞTÜLER
Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından TFF 3. Lig’de küme düşen takımlar netleşmişti. Pazar günü oynanan maçların ardından ise TFF 1. Lig’de Manisa FK karşısında mağlup olan Serik Spor ile TFF 2. Lig’de Karacabey Belediye Spor ile berabere kalan Beykoz A.Ş. resmen küme düştü.
TFF 1. LİG
- Serik Spor
- Sakaryaspor
- Hatayspor
- Adana Demirspor
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP
- Adanaspor
- Yeni Mersin İY
- Yeni Malatyaspor
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
- Beykoz AŞ.
- Kepezspor
- Karaman FK
- Bucaspor 1928
TFF 3. LİG 1. GRUP
- Çankaya SK
- Kestel Çilek
- Polatlı 1926
- Edirnespor
TFF 3. LİG 2. GRUP
- Kahramanmaraşspor
- Kilis 1984
- Suvermez Kapadokya
- Hacettepe TM
TFF 3. LİG 3. GRUP
- Hopaspor
- 1926 Bulancak
- Çayelispor
- Giresunspor
TFF 3. LİG 4. GRUP
- İzmir Çoruhlu
- Afyonspor
- Bornova 1877
- Nazilli Spor