BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, yaşanan gelişmelerde yalnızca bireysel değil, kurumsal sorumluluğun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında sorumluluğun aileden başlayarak eğitim kurumları ve kamu yönetimine kadar uzandığını ifade eden Baş, anne ve babanın sorumlu olduğu yerde öğretmenin, öğretmenin sorumlu olduğu yerde okul müdürünün, müdürün sorumlu olduğu yerde ise il milli eğitim müdürünün hesap vermesi gerektiğini savundu.

Baş konuşmasında:

"Anne baba sorumluysa öğretmen de sorumludur, öğretmen sorumluysa müdür de sorumludur, müdür sorumluysa milli eğitim müdürü de sorumludur. Milli eğitim müdürünün sorumlu olduğu yerde milli eğitim bakanı da sorumludur. Bakanın bağlı olduğu hükümet de sorumludur. Bu sorumluluk kültürü yaşatıldığında insanları suçtan uzak tutacak faktör istifa kültürüdür" ifadelerini kullandı.