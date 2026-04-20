Fransa Ligue 1’in 30. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon’u konuk etti.
Parc des Princes’te oynanan mücadeleyi Lyon 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti.
PSG’de Gonçalo Ramos 33. dakikada penaltıdan yararlanamazken, ev sahibinin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’dan geldi.
ENDRICK ÇOK FORMDA
Kış transfer döneminde Real Madrid’den kiralanan Endrick, bu maçta 1 gol 1 asistle öne çıktı.
19 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Lyon formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol ve 7 asist üretti.
PSG LİGDE DURULDU
Bu sonuçla PSG son 4 lig maçının 2’sini kaybederek 63 puanda kaldı ve liderlik yarışında yara aldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Lyon ise 54 puana yükselerek 3. sıraya çıktı.
GELECEK HAFTA KARŞILAŞMALARI
PSG ligde gelecek hafta Nantes’i ağırlayacak, Lyon ise sahasında Auxerre ile karşılaşacak.