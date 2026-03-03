Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun son maçında Tabzonspor Başakşehir'i 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından mağlubiyeti değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin özellikle 10 kişi kaldıktan sonra yapılan bireysel hatalara dikkat çekti.

NURİ ŞAHİN: 'LİGDEN AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Nuri Şahin Trabzonspor maçı sonrası şunları söyledi:

"Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik. Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var.

O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım. Kırmızı karttan sonra iki bireysel hatadan goller yedik. Yazık oldu. Önümüze bakacağız. Kupa bizim için bitti. Ligden Avrupa'ya gitmek için her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki kupayı alalım. Lige odaklanıp, ligden Avrupa'ya gitmeyi çabalayacağız. Maçın kırılma anı, yediğimiz 2. gol. Kırmızı kartı da yedik."