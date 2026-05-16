Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir'de maç sonu teknik direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

NURİ ŞAHİN: 'ARTIK PERFROMANS ANALİZİNE GEREK YOK'

Maçla ilgili konuşan Nuri Şahin sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini belirterek, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

'AVRUPA KONUSU ELİMİZDE DEĞİL, İNŞALLAH TRABZONSPOR KAZANIR'

Rakipleri Göztepe ve Samsunspor'a da teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu.