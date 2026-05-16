Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Türkiye Kupası finalinin sonucuna göre Avrupa'ya gidecek takımı belirleyecek 5. sıranın sahibi Başakşehir oldu.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'Yİ GEÇEREK 5. OLDU

Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 yenen Başakşehir bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek sezonu 5. sırada tamamladı.

Öte yandan Göztepe ise Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 55 puanda kaldı ve böylelikle Avrupa umutlarını tamamen yitirmiş oldu.

Ayrıca Gaziantep FK 37 puanla 12. sırada, Samsunspor ise 51 puanla 7. sırada sezonu tamamladı.

AVRUPA BİLETİ TRABZONSPOR'A BAĞLI

Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde 5. sıradaki Başakşehir Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'na kalacak. Eğer Konyaspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Avrupa Ligi biletini alacak ve bu sefer Beşiktaş Konferans Ligi'ne kalacak. Başakşehir ise Avrupa'ya katılamayacak.