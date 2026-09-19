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Kaynak: DHA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bulunduğu Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırşehir programı TBMM tarafından da daha önce duyurulmuştu.

Kurtulmuş, TBMM'de kurulan komisyonda gerçekleştirilen 21 toplantının ardından hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini söyledi. Ayrıca yasal çerçevenin 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini belirtti.

“TERÖR TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALKACAK”

Sürecin sonucuna ilişkin beklentisini dile getiren Kurtulmuş, terörün Türkiye'nin gündeminden çıkacağını söyledi. Kurtulmuş, “İnşallah bundan sonra sonucu alacağız” diyerek bundan sonraki dönemde toplantılarda dahi terörün konuşulmadığı bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.

Kurtulmuş ayrıca yeni süreçte ayrılıkçı ve ayrımcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek kullanılan dile dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

ÜÇ GÜVENCEYİ AÇIKLADI

Yasal düzenlemenin titizlikle hazırlandığını söyleyen Kurtulmuş, sürecin üç güvenceyle yürütüleceğini belirtti. Buna göre örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshettiğini ilan etmesinin devletin güvenlik birimleri tarafından tescil edilmesi gerekiyor. Ayrıca ilgili kurulun dosyaları tek tek incelemesi ve sürecin takibi için TBMM'de bir komisyon oluşturulması öngörülüyor.

Kurtulmuş, sürecin dışarıdan herhangi bir gücün kontrolünde olmadığını da savunarak, millet adına kontrolün TBMM ve milletin kendisinde olduğunu ifade etti.