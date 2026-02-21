MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’a ‘ ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı.

Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin önderliğinde ilerleyen süreç son olarak Meclis’te kurulan TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu ile devam ediyor.

MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından partililer komisyondaki ortak raporlarını tek tek sunmuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)'de AKP, CHP, MHP, DEM Parti ve diğer parti üyelerinden oluşan komisyon, ortak raporu 47 kabul, iki çekimser bir ret oyuyla 18 Şubat’ta kabul etmişti.

Yedi başlıklı, 60 sayfalık raporda teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ tanınmasıyla ilgili bir ibare bulunmuyor. Ancak “İnfaz adaletinin sağlanması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor. Gözler ise şimdiden yasal düzenlemelere çevrildi.

'RAMAZAN SONRASINDA BU YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’daki Filizi Köşk’te medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftarda buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yasal düzenlemelere dair tarih verdi. Kurtulmuş, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bizim Türkçede güzel bir laf var, "Hayırlı işlerinizde acele ediniz." Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım" dedi.

'RAPOR TAVSİYE NİTELİĞİNDE'

Komisyonun 5 Ağustos’tan bu yana 21 toplantı yaptığını söyleyen Kurtulmuş, rapor için “Bu rapor tabi ki her şey değil… Bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir” dedi. Kurtulmuş, raporun özellikle yasal düzenlemeler başlığında “tavsiye niteliğinde” olduğunun altını çizdi.