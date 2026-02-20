Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun son toplantısı sonrası kabul edilen ortak rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

TBMM'nin resmi X hesabından gerçekleştirilen paylaşımla süreç komisyonunun ortak raporunun TBMM sitesinde yayımlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 21’inci toplantısında yapılan oylamada, nitelikli çoğunlukla kabul edilen komisyon raporu, TBMM’nin internet sitesinde yayımlanmıştır.”

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve terörist Abdullah Öcalan'ın mektubuyla başlayan süreçte, PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasından sonra ilk toplantısını 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak süreç raporu hazırlayarak oylamaya sundu.

Rapor oylaması için toplanan komisyonda DEM parti rapora şerh koyarak kabul oyu verirken, TİP ve EMEP dışındaki tüm partiler de kabul oyu verdi. Böylece rapor 2 ret, 1 çekimser oyla; oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu.

Komisyonda CHP’li Türkan Elçi, çekimser oy kullandığı, Elçi’nin faili meçhul cinayetlerle ilgili vurgu olmaması sebebiyle çekimser kaldığı, bu görüşünü CHP lideri Özgür Özel'in da anlayışla karşıladığı belirtilmişti.

Son kez toplanan komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, nihai raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını söylemişti.

Ortak raporun bir af düzenlemesi niteliğinde olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Komisyon çalışmaları, toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik tarihî sorumluluğun bir yansımasıdır. Bugün terör meselesinde tarihî bir dönemden geçiyoruz, Gazi Meclis'imiz üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz üstlenmiştir. Türkiye, küresel güçlerin hilafına, bölgede barışın öncüsü olmaya devam edecektir" sözlerini sarf etmişti.

Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğu ifade edilmişti. Rapora göre, yürütülen süreçte görev alanlar, komisyonun toplantılarına katkıda bulunanlar, komisyon çalışmalarında yer alanlara da yasal güvence sağlanacak.