İslam Memiş küçük yatırımcıya kazandıracak reçeteyi verdi

Küçük yatırımcıların yaptığı en büyük hatanın sürekli piyasayı izleyerek bir kazanç kapısı aramak olduğunu belirten Memiş, "Küçük yatırımcının yapacağı tek bir şey var: İşine bakacak. 'Piyasadan bir medet umarım' düşüncesi artık çok yanlış," ifadelerini kullandı.