Ünlü ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirirken küçük yatırımcılar için oldukça net bir tablo çizdi. Özellikle 2026 yılının ilk yarısına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların piyasadan "medet ummak" yerine mevcut varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş küçük yatırımcıya kazandıracak reçeteyi verdi
Ünlü ekonomist İslam Memiş, döviz tarafında bekleyişin devam ettiğini söyleyerek, "Ev veya araba ihtiyacın varsa bunları alacaksın" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Küçük yatırımcıların yaptığı en büyük hatanın sürekli piyasayı izleyerek bir kazanç kapısı aramak olduğunu belirten Memiş, "Küçük yatırımcının yapacağı tek bir şey var: İşine bakacak. 'Piyasadan bir medet umarım' düşüncesi artık çok yanlış," ifadelerini kullandı.
Uzman isme göre, 2026 yılı agresif kazançların değil, finansal savunmanın ön planda olduğu bir yıl olacak.
Haber Global canlı yayınına konuşan İslam Memiş, yılın iki farklı evreye ayrılması gerektiğini savundu. Yılın ilk yarısında yatırımcıların kendilerini ve birikimlerini koruma altına almalarını öneren ünlü analist, "İlk yarıya kadar kendini koruyacaksın, ikinci yarıya ise hazırlık yapacaksın," dedi.
Memiş'e göre bu süreçte asıl odak noktası spekülatif kazançlar değil, reel ihtiyaçlar olmalı.
Piyasadaki stabil duruma dikkat çeken Memiş, özellikle ihtiyaç odaklı harcamalar için uygun bir dönemde olunduğuna işaret etti. "Ev veya araba ihtiyacın varsa bunları alacaksın," diyen Memiş, döviz tarafında ise bekleyişin bir getirisi olmayacağını şu sözlerle özetledi:
"Döviz tarafına baktığımız zaman piyasa zaten stabil; orada bir şey beklemenin artık bir manası yok."
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.