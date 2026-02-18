TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda süreç raporunu açıkladı. Raporda en çok merak edile konu umut hakkı olsa da, bu konuda "infaz düzenlemesi"nin gerekliliği ön plana çıkarıldı.

İnfaz Mevzuatı’nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden ele alınması gerekmektedir"denildi

ARAMIZA KARIŞACAKLAR!

Raporda, silah bırkan ve şiddeti reddeden teröristlerin topluma yeniden kazandırılması da yer aldı. Raporda somut öneri olarak yer alan bu metin, teröristleri aramıza karışmasına zemin hzırlayacak.

Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.

AF ALGISINI KIRMAK İÇİN 'YARGILAMA'

Bahçeli'nin sık sık dile getirdiği 'umut hakkı' söylemi toplumda karşılık bulmadı. Pazarlıksız denilerek başlayan süreç 'umut' tüccarlığına döndü. Teröristlerin affedileceği, APO'nun hapisten çıkacağı vatandaşlar arasında konuşuldu. Bunun toplumda oluşturduğu rahatsızlık komisyon raporunda 'yargılama' güvencesi olarak yer aldı.

Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır

AİHM'E ZORUNLU UYUMLULUK

AKP iktidarının AİHM ve AYM kararlarını tanımaması hukuki bir boşluk yarattı. Komisyon raporunda bu boşluğun da giderilmesi istendi

AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir. AİHM ve AYM’nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir

KAYYUMLAR SON BULACAK MI?

İktidarın kazanamadığı belediyelere de kayyum ataması yapması, demokrasimizi ciddi şekilde zedeliyordu. Bu konuda da raporda önemli bir ayrıntı yer aldı.