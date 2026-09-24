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Kaynak: ANKA

Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder’i makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine parmak bastı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder’ı makamında ağırladı.

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldığı öğrenildi.

Cemil Tugay, daha önce Norveç’te bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini temenni etti, yakın zamanda Norveç’e ziyaret planı yapmak istediğini aktardı.

İzmir’in özel bir şehir olduğunu ifade eden Tugay, temiz enerji, deniz temizliği, arkeoloji ve benzeri konularda çalışmaların yürütüldüğünü anlattı. Tugay, İzmir’in Avrupa Misyon Kentler arasında yer aldığını hatırlatarak, 2030’a kadar karbon nötr hedefine de değindi.

"GEMİ ÜRETİMDE İZMİR BÜYÜK BİR AKTÖR"

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder da görevinde 4. yılı olduğunu ve görev süresinin sonuna geldiğini aktarak, İzmir’de Norveç’in fahri konsolosluğunun açılışının yapılacağını açıkladı.

İzmir’i, özellikle denizi nedeniyle çok beğendiğini söyleyen Gaarder, Norveç’teki araçların yüzde 50’sinden fazlasının elektrikli araçlardan oluştuğunu ve hava kalitesinin iyileştiğini ifade etti. Bunun büyük bir altyapı yatırımı ve elektrikli araç kullanımı için teşvik gerektirdiğini ekleyen Gaarder, Norveç ve şehirlerinin özelliklerinden bahsetti. İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kaydeden Gaarder, özellikle gemi üretimde İzmir’in büyük bir aktör olduğunu da hatırlattı.

Cemil Tugay da fahri konsolosluk nedeniyle tebriklerini iletti, konsolosluğun açılmasının Norveç ile ilişkilerin gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.