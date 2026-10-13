Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tatbikatta kullandığı kiralık araçların, personelin devriye rotalarını ve stratejik tesislere girişte kullandığı güvenlik kodlarını kayıt altına aldığı belirlendi. Norveç medyasından DN gazetesinin aktardığı gelişmede, söz konusu araçların en az ikisinin Çinli Changan grubuna ait Deepal markalı elektrikli otomobiller olduğu kaydedildi. Araçların tedarik edildiği First Rent A Car Norway şirketi ise Geely Holding bünyesindeki Volvo Cars çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Birliklerin rutin görevlerinde ve operasyonel faaliyetlerinde kiralık araçlardan yararlanan Norveç Askeri Lojistik Birimi, 2024 yılında First Rent A Car Norway ve RAC Norway ile toplam değeri 350 milyon Norveç kronunu bulan genel araç kiralama sözleşmeleri imzalamıştı.

KAPILARIN GÜVENLİK KODLARI VE ROTALAR KAYIT ALTINA ALINDI

Güvenlik açığı, İç Güvenlik Birliği'nin (Heimevernet) yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Oslo ve Akershus bölgesinde düzenlediği Hovedstad tatbikatı sırasında fark edildi. Parlamento, hükümet binaları ve Gardermoen Havalimanı'nın savunulmasına odaklanan tatbikatta personel, araç ayarlarını incelerken daha önce bildirilmeyen otomatik video kayıt sistemini keşfetti.

Araç içi sistemlerin; personelin biniş-iniş noktalarını, izlenen güzergahları, duraklama sürelerini ve en önemlisi askeri tesis kapılarında girilen güvenlik şifrelerini ayrıntılı biçimde kaydettiği tespit edildi.

VERİLERİN DIŞARI AKTARILIP AKTARILMADIĞI BELİRSİZ

Askeri personel erişebildiği araçlardaki yerel depolama kayıtlarını silse de verilerin internet bağlantısı üzerinden üçüncü taraf sunuculara aktarılıp aktarılmadığı netleştirilemedi. Söz konusu görüntülerin bir araya getirilmesi halinde askeri konuşlanma alanlarının, ikmal hatlarının ve devriye rotalarının haritalandırılabileceği, araç içi mikrofonların ise hassas görüşmeleri kaydetmiş olabileceği vurgulanıyor.

Alternatif araç bulunmaması nedeniyle kayıt sisteminin varlığına rağmen otomobiller tatbikat sonuna kadar kullanılmaya devam edildi. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Caroline E. Lysne, elektronik cihazların risklerinin bilindiğini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

VOLVO VE KİRALAMA ŞİRKETİNDEN SAVUNMA

Volvo Cars ve First Rent A Car Norway yetkilileri, Geely mülkiyetinin tek başına bir güvenlik riski oluşturmadığını ve tüm faaliyetlerin Avrupa mevzuatına uygun yürütüldüğünü ifade etti.

Uzmanlar ise modern araçlarda bulunan 200'den fazla sensör, kameralar ve internet bağlantılarının askeri ortamlarda ciddi istihbarat zafiyetleri yaratabileceğine dikkat çekiyor. Norveç'te daha önce de Çin üretimi elektrikli otobüslerin yazılımına uzaktan erişilebildiğinin tespit edilmesi benzer güvenlik tartışmalarını tetiklemişti.