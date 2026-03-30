Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı yıldız Noa Lang transfer süreci ve geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NOA LANG: 'GALATASARAY'A GİTMEDEN ÖNCE KOEMAN İLE GÖRÜŞTÜM'

Hollanda basınından Algemeen Dagblad'a konuşan Noa Lang, Napoli'den ayrılarak devre arasında Galatasaray'a katılmadan önce milli takım hocası Koeman'dan tavsiye aldığını belirterek, "Galatasaray'a gitmeden önce teknik direktör Ronald Koeman ile görüştüm. Bunun iyi bir adım olduğunu düşündü. Sonuçta önemli olan bol bol süre almanız. Galatasaray'da neyse ki durum böyle." diye konuştu.

'KOOPMEINERS ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ'

Galatasaray'da taraftarların yarattığı atmosfere de övgüler yağdıran Noa Lang'ın Koopmeiners ile ilgili verdiği detay da dikkat çekti.

Noa Lang RAMS Park atmosferine dair şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğuna da şaşırdım. Bunu elbette biraz biliyordum. Ancak bir kez orada oynamaya başladığınızda, gözlerinize inanamıyorsunuz.

Gerçekten devasa bir kulüp. Yaklaşık 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil.

Oraya gelip ilk kez oynayan birçok oyuncu, örnek vermek gerekirse Liverpool'dakiler bile, bu gürültüden gerçekten ürküyor. Juventus maçında Koopmeiners da çılgına dönmüştü."

TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKTİ

Nao Lang'ın Juventus forması giyen ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta takımının iki golünü de kaydeden Koopmeiners'e ilişkin paylaştığı detay tam da transfer söylentilerinin peşine dikkat çekti.

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon sonunda Koopmeiners'i transfer etmek istediğini öne sürmüştü.

'GALATASARAY ARTIK GÖZDEN DÜŞMÜŞ OYUNCULARIN SIĞINAĞI DEĞİL'

Galatasaray'daki seviyenin dünya kupası için yeterli olduğuna vurgu yapan Lang, "Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. Victor Osimhen daha 28 yaşında, Leroy Sané 29 yaşında. Gerçekten en üst düzey oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

'OKAN BURUK BANA ÖZGÜRLÜK VERİYOR'

Okan Buruk'tan da övgüyle bahseden yıldız oyuncu, "Saha içinde özgürlük benim için çok önemli. Okan hocam da bana sahadaki o özgürlüğü çok iyi şekilde veriyor." dedi.

KOEMAN HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Liverpool deplasmanında parmağı kopma noktasına geldikten sonra geçirdiği başarılı operasyonla kurtulan Noa Lang'ın yarın Hollanda'nın Ekvador'a karşı oynanayacağı hazırlık maçında süre alması bekleniyor. Teknik Direktörü Ronald Koeman, Noa Lang'ın oynamaya hazır olduğunu belirtti.