Türkiye genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji’den 3 günlük kritik uyarı: Şiddetli sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?
Türkiye’nin büyük bölümünde 31 Mart-2 Nisan arası yağışlı sistem etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riski var. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklarla sağanak yağış görüleceğini belirtti.
Yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda yağış beklendiğini ifade eden Tekin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini kaydetti.
Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, “İç Ege ve Batı Akdeniz ile Trakya’nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz.” diye konuştu.
Rüzgarın da etkili olacağını belirten Tekin, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğini, Ege ve Batı Akdeniz’de ise fırtına beklendiğini bildirdi.
Perşembe günü de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini aktaran Tekin, Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış görüleceğini dile getirdi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskinin devam ettiğini vurgulayan Tekin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarına ilişkin de bilgi veren Tekin, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların artacağını, kuzey ve batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkacağını aktardı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara’da parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirten Tekin, çarşamba ve perşembe günü aralıklı sağanak beklendiğini, yağışların özellikle perşembe günü yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.
Tekin, başkentte sıcaklıkların yarın 13 derece olacağını, cuma günü ise 19 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.
İstanbul’da da parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak beklendiğini aktaran Tekin, “Yarın 10 derece olan hava sıcaklıkları cuma günü 16 dereceye çıkacak.” dedi.
İzmir’de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını dile getiren Tekin, yağışların çarşamba ve perşembe günü çok kuvvetli ve şiddetli olacağına dikkati çekti.
Tekin, İzmir’de yarın 18 derece olan hava sıcaklığının cuma günü 19 dereceye çıkacağını söyledi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz’de 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz’in doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtına, Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.