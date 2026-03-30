Meteoroloji’den 3 günlük kritik uyarı: Şiddetli sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.