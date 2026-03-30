Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, GDH TV'de küresel liderlerin altın üzerindeki hamlelerini "Emtia Milliyetçiliği" olarak tanımladı. Rusya’nın ihracat kısıtlaması ve Trump’ın "sarı boya" çıkışını değerlendiren Memiş, "2030’daki büyük resetleme 2027’ye çekildi, fiziki altına sahip çıkın" uyarısında bulundu.
İslam Memiş büyük tuzağı açıkladı: ‘Altın aldım’ diye seviniyorsanız yandınız
Derleyen: Süleyman Çay
ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ve beraberindeki ülkelerden gelen yeni açıklamalar piyasaya yön vermeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, özellikle Rusya, ABD ve Hindistan ekseninde gelişen "altın stratejilerini" ve Türkiye iç piyasasındaki manipülasyonları çarpıcı başlıklarla analiz etti.
İslam Memiş, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 100 gram üzerindeki külçe altın ihracatına yasak getirmesini ve ABD Başkanı Trump’ın "Ben altıncıyım" açıklamasını yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü şu sözlerle belirtti:
"Trump’ın 'Bir boya çıkaracaklar, dünyanın en zengini o olacak' sözü çok kritik. Bu, altına dayalı bir fon, dijital bir para veya Bitcoin benzeri yeni bir yatırım aracının imasıdır. İnsanları fiziki altından uzaklaştırmak istiyorlar. 2030’da beklenen büyük resetleme süreci, benim öngörüme göre 2027 yılına öne çekildi."
Türkiye iç piyasasında son dönemde yaşanan fiziki altın talebi patlamasını ve buna bağlı gelişen "fahiş işçilik" maliyetlerini sert bir dille eleştiren Memiş, yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Geçen hafta panikle altın alanlar, kilogramda 9 bin dolara varan işçilikler ödedi. Çeyrek altına bin lira, Cumhuriyet altına 2 bin lira ekstra işçilik koydular. 'Altın buldum' diye sevinenler aslında zarar etti. Doğru strateji, bu dönemlerde bankadan veya Darphane sertifikasından alım yapıp, piyasa sakinleşince fizikiye çevirmektir” ifadelerini kullandı.
2026 Tahminleri: Altın ve Gümüşte Yeni Rotalar
Memiş, 2026 yılı için öngörülerini rakamlarla paylaştı:
Ons Altın: 4.100 dolar seviyesi taban fiyat kabul ediliyor. Yıl içinde 5.800-6.000 dolar seviyeleri ana trend hedefi.
Gram Altın: 6.500-7.000 TL aralığı kademeli alım fırsatı sunarken, yılın üçüncü çeyreğinde 10.000 TL hedefi korunuyor.
Gümüş: 2026'da şampiyon olmayabilir ancak 2027’nin parlayan yıldızı olacak. Şu anki 90-100 TL bandı alım için uygun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyanın en büyük fon yönetimi şirketi CEO’su Larry Fink ile görüşmesini değerlendiren Memiş, Borsa İstanbul için iyimser konuştu:
Memiş, "Bu görüşme Türkiye’ye sermaye akışının ve yatırımların hızlanacağının bir göstergesi. Borsa İstanbul’da 12.900 puan altındaki sarkmalar alım fırsatıdır, 16.000 puan hedefimiz devam ediyor. Amerika ile ilişkilerin sağlam zeminde yürümesi ve Türkiye'nin bölgedeki dengeleyici rolü yabancı yatırımcıyı çekmeye devam edecektir” dedi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.