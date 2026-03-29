Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el baş parmağından sakatlanmıştı. Operasyon geçiren ve ardından Hollanda Milli Takımı kampına katılan oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

NORVEÇ MAÇINDA YOKTU

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce daha önce yaptığı açıklamada Lang’ın Norveç karşısında forma giyemeyeceğini belirtmişti. Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman da bu maçta yıldız oyuncuya görev vermedi.

EKVADOR MAÇI İÇİN UMUT

Norveç maçının ardından hazırlıklarını sürdüren Hollanda’da Noa Lang, takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor. Telegraaf’ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun Ekvador karşılaşmasında süre alması bekleniyor.

Hollanda ile Ekvador arasında oynanacak hazırlık mücadelesi 31 Mart Salı günü TSİ 21.45’te başlayacak.