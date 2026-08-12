İzinsiz şekilde gram altın üretip piyasaya süren Niziplioğlu Holding'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak nitelendirilen sanıklar hakkında 26 yıldan 73 yıla, örgüt üyeleri hakkında ise 23 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında izinsiz gram altın üretip, sertifikasız şekilde piyasaya sürdüğü belirlenen Niziplioğlu Holding bünyesindeki NZP Gold isimli şirkete yönelik geçen nisan ayında operasyon yapılmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şirketin sahibi Murat Niziplioğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği iddia edilen malvarlıklarına el konuşmuştu.

Gözaltına alınan şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilikle suçlanmıştı.

Operasyonun gerçekleştiği gün başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir