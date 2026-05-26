Yerel basında yer alan bilgilere göre, 1-24 Mayıs tarihleri arasında eyaletteki 5 farklı yerel yönetim bölgesinde kolera vakalarında ciddi artış yaşandı.

Yetkililer, söz konusu dönemde 2 bin 715 şüpheli vakanın tespit edildiğini, salgın nedeniyle ise 27 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Salgının şimdiye kadar eyalet genelinde 29 mahalle ile 124 yerleşim alanına yayıldığı belirtildi.

Sağlık birimleri, Kolera Tedavi Merkezleri ve Oral Rehidrasyon Noktaları’ndan gelen bazı verilerin henüz resmi sisteme tam olarak aktarılmadığını ifade ederek, gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların daha üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

“Vibrio” bakterisinin yol açtığı kolera; kirli su ve gıdalar aracılığıyla bulaşıyor. Şiddetli ishale ve buna bağlı ciddi sıvı kaybına neden olan hastalık, zamanında tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Nigeria’da temiz içme suyuna erişimde yaşanan sorunlar ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, salgının etkisini artırıyor. Ülkede ayrıca sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar da sık görülüyor.

World Health Organization verilerine göre Nijerya, Afrika’da kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.