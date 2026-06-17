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Nijerya'da güvenlik zafiyetinin ve çete savaşlarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Plateau eyaleti, yeni bir katliama sahne oldu. Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Danjuma Dickson Auta tarafından yapılan resmi açıklamaya göre olay, Plateau ile Kaduna eyaletlerinin sınır hattında yer alan Kamaru bölgesinde meydana geldi.

Genel Sekreter Auta, bölgeye çok sayıda motosikletle baskın düzenleyen ağır silahlı çete üyelerinin, hiçbir hedef gözetmeksizin masum sivillerin üzerine rastgele ateş açtığını belirtti. Dehşet anlarının yaşandığı Kamaru'da, kurşunların hedefi olan 9 sivil olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırı esnasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgedeki gerilimi düşürmek ve kaçan saldırganları yakalamak amacıyla sınır hattına çok sayıda askeri ve emniyet gücü sevk edildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, son yıllarda organize suç örgütleri ve radikal terör gruplarının hedefi olmaya devam ediyor. Ülke genelinde fidye için insan kaçıran ve köyleri yağmalayan silahlı çetelerin yanı sıra, kuzey ve orta kesimlerde terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın kanlı saldırıları nedeniyle ciddi bir güvenlik krizi yaşanıyor.