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Kaynak: AA

Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, yazılı açıklamasında difteri vakalarının Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde yayılım gösterdiğini bildirdi.

Bagana’nın verdiği bilgilere göre, söz konusu üç bölgede 124 difteri vakası tespit edildi. Hastalığa yakalananlardan 103’ünün tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Difteri nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sağlık Komiseri Bagana, halk sağlığının korunması için yetkililere çağrıda bulunarak yerel yönetimle vakit kaybetmeden koordinasyon kurulmasını istedi.

Nijerya’da 2022-2025 döneminde 42 binden fazla difteri vakası görülürken hastalık nedeniyle yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki vaka artışının ikinci bir difteri salgını dalgasına işaret ettiğini doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise salgınla mücadele amacıyla geçen yıl Nijerya’ya 9,3 milyon doz difteri aşısı ulaştırmıştı.

“Kuşpalazı” adıyla da bilinen difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz veya cilt dokularına yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalık, tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.