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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle tekrar ortaya çıkan kene tutunmaları sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 12 vatandaşımız bu sene yaşamını yitirdi. Tehlikeli virüsün yol açtığı ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü bünyesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Daha önce TURKOVAC aşısını üreten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yönetimindeki bilim ekibi, KKKA hastalığını engelleyecek yerli aşı projesinde kritik bir aşamayı geride bırakıyor. Klinik denemelerin ilk fazı tamamlanma noktasına gelirken, müjdeli haberin sonraki iki safhanın ardından alınması planlanıyor.

Süreçle alakalı değerlendirmede bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli istikrarlı bir ilerleme içinde olduğumuzu söylemek istiyorum." biçiminde ifadeler kullandı.

Aşılama projelerinin kamu kurumlarıyla eş güdümlü sürdürüldüğünü belirten Prof. Dr. Altun, "Yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Klinik değerlendirme süreçleri eksiksiz tamamlandıktan sonra koruyucu aşının kullanıma sunulması hedefleniyor.