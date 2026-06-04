Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) liderliğinde yürütülen uluslararası savunma sanayisi iş birliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ziyarette, Türk savunma sanayisinin ulaştığı son teknolojik seviye gözler önüne serildi.

Ziyaret programında Nijer heyetine; Türk savunma sanayisinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERİN GÜVENLİK MİMARİSİNE KATKI

Program kapsamında, Türkiye’nin savunma sanayisi ekosisteminde ulaştığı seviye ile ROKETSAN’ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ileri teknoloji çözüm kabiliyetleri detaylıca aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda, Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığı, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenlik mimarisine de katkı sunan güçlü bir ortak haline geldiği önemle vurgulandı.

TÜRKİYE-NİJER SAVUNMA ORTAKLIĞI DERİNLEŞİYOR

Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Nijer arasında savunma sanayisi alanında halihazırda sürdürülen iş birliklerinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik stratejik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda atılacak yeni adımların taşıdığı önem şu başlıklarla değerlendirildi:

-Nijer’in ulusal güvenlik ihtiyaçlarının daha güçlü ve teknolojik imkanlarla karşılanması,

-Bölgesel istikrarın ve barışın desteklenmesi,

-İki ülke arasındaki kalıcı ve köklü ortaklığın derinleştirilmesi.

Türkiye’nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi savunma sanayisi kabiliyetlerinin, dost ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına etkin, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaya kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.