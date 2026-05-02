Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetini analiz ederken Olaitan’ın oyununu ayrı bir başlıkta yorumladı. Tecrübeli yorumcu, oyuncunun pas tercihleri ve kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Olaitan topu aldı, geriye Felix’e verdiğinde sorun olmadığını söyledi. Olaitan topu aldı, Yasin’e oynadığında da sorun olmadığını ifade etti. Ama Olaitan öne Cengiz’e, Mustafa’ya, Jota’ya oynadığında sorun olduğunu dile getirdi. Bir santim ileriye oynadığı her topu bir oyuncunun nasıl kaybedebildiğini söyledi.

Bunu önceki maçlarda da konuştuklarını belirtti. Üçüncü bölgede son pas tercihleri, şutları ve girdiği pozisyonları değerlendirse bambaşka bir oyuncudan bahsedeceklerini ifade etti.

Bugünkü Olaitan’ın pas kayıplarının dikkat çekici olduğunu söyledi. Hayatında böyle bir şey görmediğini dile getiren Kahveci,özellikle ilk yarıda bir santim ileri oynadığı toplarda 10 pasın 9’unu kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.