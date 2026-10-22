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Sarı-kırmızılılar, Fransa’da Lille’i mağlup eden ilk Türk takımı olurken, Ekim 1999’daki 4-1’lik Hertha Berlin zaferinden bu yana Şampiyonlar Ligi deplasmanında ikinci kez bir maçta 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından YouTube kanalında maçı değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın gösterdiği reaksiyonu ve oyuncu performanslarını dikkat çeken ifadelerle analiz etti.

"DEPLASMANDA 4 GOL ATMAK KOLAY DEĞİL"

Galatasaray’ın maça hızlı başlamasına rağmen savunmada yaşadığı aksaklıklara değinen Kahveci, bu seviyelerde peş peşe gol yemenin kabul edilemez olduğunu ancak takımın verdiği reaksiyonun çok kıymetli olduğunu belirtti:

Erken gol bulup sonrasında defansif hatalarla peş peşe gol yemek bu seviyede kabul edilemez. Ancak Galatasaray kırılganlığı kırıp harika bir geri dönüş yaptı. Rakip kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi deplasmanında 4 gol atmak kolay değildir. Bu galibiyet 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Galatasaray; Aston Villa, Feyenoord veya Stuttgart gibi takımlara da gol atar ama savunmasını düzelttiği an yoluna çok daha güçlü devam eder. Gelecek adına umutlandım.

"TRANQUİLO, TRANQUİLO!"

Sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen’in hırsına ve maç içerisindeki gerginliğine değinen Nihat Kahveci, Nijeryalı yıldıza esprili ama net bir tavsiyede bulundu:

Galatasaray teknik heyetinden bir ricam var; maça çıkmadan önce Osimhen’e sinirleri sakinleşsin diye bir papatya çayı içirsinler! Sahada hırsıyla, adrenalinle yaşıyor, sakatlıktan çıktı ve taraftarın sevgisine karşılık vermek istiyor, bunu anlıyorum. Eski takımı Lille’e gol attığında sevinmemesi de çok doğru bir hareketti. Ancak ilk yarıda kaptırdığı toplardan sonra takım arkadaşlarına 'Neredesiniz?' diye bağırması yersizdi. Bütün takım savunmadayken uzun atılan topta oyuncular makine mi, Mbappe mi, Usain Bolt mu ki hemen yanına koşsun? Tranquilo (sakin)... Biraz daha rahat olması lazım.

BATRAKOV’A "BATTENS" ÖVGÜSÜ

Mücadelede sergilediği performansla öne çıkan Aleksey Batrakov’a özel bir parantez açan Kahveci, genç yeteneği Dries Mertens’e benzeterek "Battens" lakabını taktı. UEFA’nın maçın adamı olarak Osimhen’i seçmesini de eleştiren deneyimli yorumcu, kendi adayını açıkladı:

Batrakov bugün tıpkı Mertens gibi oynadı; ona 'Battens' diyorum. Topu verdiğinde statik kalmıyor, sürekli hareketli ve Galatasaray’ın hücum temposunu artırıyor. Attığı kafa golü de harikaydı. UEFA maçın oyuncusu olarak Osimhen’i seçmiş ama bana göre sahanın en iyisi kesinlikle Batrakov’du. Nitekim Kontraspor izleyicilerinin yüzde 97’si de oyunu Batrakov’dan yana kullandı. Bundan sonra kadroda Torreira ve Batrakov’u banko yazıp etrafını doldurman gerekir.

"SARA SARMIYOR, YUNUS VE BARIŞ TOPARLADI"

Sarı-kırmızılıların diğer oyuncularının performanslarına da değinen Kahveci; Gabriel Sara’nın ilk yarıda beklentilerin altında kaldığını ifade ederken, mücadeleyi bırakmayan Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai’nin katkılarına övgüde bulundu.