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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti.

İLK YARIDA GOL DÜELLOSU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti.

Ev sahibi Lille, 7 ve 38. dakikalarda Diaoune'un golleriyle ilk yarıda 2-1 öne geçti. Galatasaray, 44. dakikada Aleksey Batrakov'un kafa golüyle skora yeniden denge getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

TORREIRA VE OSIMHEN GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 52. dakikada Gabriel Sara'nın ortasında Lucas Torreira'nın kafa vuruşuyla yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Eski takımı Lille'e karşı fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, golün ardından sevinmedi.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK PUANLARINI ALDI

Okan Buruk'un öğrencileri Lille deplasmanında elde ettiği galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek puanını 3'e yükseltti.

İlk iki haftada Real Betis ve Arsenal'e kaybeden Lille ise Galatasaray karşısında da mağlup olarak üçüncü maçından puansız ayrıldı.

LILLE-GALATASARAY İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, Andre, Verdonk, Diaoune, Goffi

MAÇ SONUCU: LILLE 2-4 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Rade Obrenovic'in ilk düdüğüyle Lille-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE MAÇA GOLLE BAŞLADI

2' Galatasaray maça golle başladı. Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale önünde kontrol eden Yunus bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı.

LILLE BERABERLİĞİ YAKALADI

7' Lille hızlı cevap verdi. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Diaoune Uğurcan'ı geçerek topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 1-1.

LILLE DIAOUNE İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

24' Lille tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortada golün sahibi Diaoune kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan son anda topu kornere çelerek ikinci golü önledi.

OSIMHEN YERDE KALDI: HAKEMİN PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

27' Berke'nin topa kayarak yaptığı müdahale sonrası Osimhen yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdikten sonra VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu bir kez daha izledi ve kararını iptal etti.

HARALDSSON ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

32' Lille sol kanattan tehlike yarattı. Ceza sahasında Uğurcan'ın sektirdiği topu kapan Haraldsson ilk çalımın ardından şutunu şekti. Top direğin hemen üstünden dışarı gitti.

LILLE YİNE DIAOUNE İLE İKİNCİ GOLÜ BULDU

38' Lille'de yine 19 yaşındaki Gineli oyuncu Diaoune sahneye çıktı. Bakwa'nın şutunda Uğurcan'dan seken topu kale önünde Haraldsson tek pasla Diaoune'a aktardı. Diaoune gelişine sert vurarak Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.

GALATASARAY BATRAKOV İLE HIZLI CEVAP VERDİ

44' Bu kez Galatasaray hızlı cevap verdi. Sallai'nin sağ kanattan sürüklediği atakta ön direğe yaptığı ortayı Batrakov kafa vuruşuyla gole çevirdi. Galatasaray skora dengeyi getirdi.

İLK YARI SONUCU: LILLE 2-2 GALATASARAY

GALATASARAY TORREIRA'NIN KAFA GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

52' Gabriel Sara'nın ortasında Lucas Torreira ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray ikinci yarının başında bulduğu bu golle maçta yeniden öne geçti.

OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

60' Barış Alper'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen şutunda Berke Özer'i mağlup ederek farkı ikiye çıkardı. Eski takımına karşı attığı gole sonrası Osimhen sevinmedi.

OSIMHEN BİR KEZ DAHA GOLLE BURUN BURUNA KALDI

64' Galatasaray Osimhen ile önemli bir fırsat daha yakaladı. Son anda araya giren Alexsandro Ribeiro Osimhen'in şutunu bloke ederek topu kornere uzaklaştırdı.