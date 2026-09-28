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Kaynak: Haber Merkezi

İranlı Arzu Doğan ile 2024 yılında yollarını ayıran şarkıcı Nihat Doğan, katıldığı “Asiye Acar ile Pazar Gezmesi” programında özel hayatından pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılara kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2022 yılının ağustos ayında Arzu Doğan ile evlenen ve kısa süre sonra oğlu Badıkan'ı kucağına alan Doğan, evliliğinin sona ermesinin ardından oğluyla birlikte kameralar karşısına geçti.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 8 DAİRE SATTIM”

Pandemi döneminde yaşadığı maddi sıkıntıları anlatan Doğan, ailesinin geçimini sağlamak için sahip olduğu gayrimenkullerden 8'ini satmak zorunda kaldığını açıkladı.

Doğan, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım.”

BABASINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çocukluk yıllarında yaşadığı babasızlıktan da söz eden Doğan, duygusal anlar yaşadı.

“Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum. Ben hayatımda en çok neyin olmasını isterdim? Babamın olmasını. Keşke Rabbim her şeyi alsaydı da onu verseydi. Ben sevgisini gösterebilen bir adam değilim ama içimde taşıyorum.”



DEPREMDE EN BÜYÜK KORKUSUNU YAŞADI

Oğlu Amin Badıkan'ın da kendisi gibi babasız büyümesinden korktuğunu anlatan Doğan, deprem sırasında yaşadıklarını da paylaştı.

Doğan, deprem anında oğlunu düşündüğünü belirterek, “Deprem olduğunda yatakta yakalandık. En son ‘Allah’ım ben babasız büyüdüm, oğlum da mı babasız büyüyecek?’ dedim. ‘Demek ki kaderimiz aynı olacak’ diye düşündüm. Allah’a dua ettim. En büyük korkum o an oldu” ifadelerini kullandı.