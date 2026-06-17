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Olay, Niğde merkez Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 1. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun dumanın binayı sarması üzerine merdivenler yardımıyla apartman sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti. Doğal gaz ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı binanın gaz akışını kesti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve profesyonel müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla dairede inceleme başlattı.