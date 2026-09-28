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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de 2026 yılı Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı (KÖSİP) kapsamında hayata geçirilecek 5 sulama projesi için protokoller imzalandı. Toplam 89,7 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde 714 hektar tarım alanında sulama altyapısı modernize edilirken, su kayıplarının azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

NİĞDE TARIMINA 89,7 MİLYON TL’LİK CAN SUYU

Tarım ve su yönetiminde önemli yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Niğde’de, 2026 yılı Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı (KÖSİP) kapsamında yürütülecek beş ayrı proje için resmi protokoller imzalandı.

Niğde Valiliğinde düzenlenen protokol töreninde, Niğde Valisi Nedim Akmeşe ile ilgili kurumun Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu tarafından imzalar atıldı. Toplam 89 milyon 700 bin liralık ödenekle hayata geçirilecek projelerin, ilin tarımsal üretim kapasitesine ve su yönetimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yetkililer, yatırımların yalnızca sulama altyapısını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda kuraklıkla mücadele, su tasarrufu ve üretim verimliliği açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

BEŞ AYRI BÖLGEDE MODERN SULAMA ALTYAPISI KURULACAK

KÖSİP kapsamında uygulanacak projeler, Niğde’nin farklı ilçe ve köylerinde yer üstü sulama sistemlerinin kurulmasını veya mevcut altyapının modernize edilmesini kapsıyor.

Protokol kapsamındaki projeler:

Ulukışla Horoz (Türbe) Yer Üstü Sulama Tesisi

Çamardı Merkez (Kehret) Yer Üstü Sulama Tesisi

Çamardı Kavlaktepe Yer Üstü Sulama Tesisi

Merkez Hasaköy YAS II. Kısım Sulama Tesisi

Merkez Hacıbeyli (Köy Arkı) I. Kısım Yer Üstü Sulama Tesisi

Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, tarımsal sulama altyapısında önemli iyileştirmeler yapılacak ve çiftçilerin daha modern sistemlerle üretim yapabilmesi sağlanacak.

714 HEKTARLIK TARIM ARAZİSİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK

Projelerin en önemli hedeflerinden biri, yaklaşık 714 hektarlık tarım alanının modern sulama altyapısına kavuşturulması.

Uzmanlar, açık kanal sistemlerinden daha kontrollü yer üstü sulama sistemlerine geçişin;

su kayıplarını azaltacağını,

sulama verimliliğini artıracağını,

enerji kullanımında tasarruf sağlayacağını,

üretim maliyetlerini düşürebileceğini,

ürün kalitesi ve veriminde olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Modern sulama sistemleri sayesinde özellikle suyun her damlasının daha kontrollü kullanılmasının, iklim değişikliği ve kuraklık riskinin arttığı günümüzde büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Niğde’de de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi giderek daha kritik hale geliyor.

KÖSİP kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte;

sulama şebekelerindeki kayıp ve kaçakların azaltılması,

suyun ihtiyaç duyulan alanlara daha etkin ulaştırılması,

tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi,

doğal kaynakların korunması amaçlanıyor.

Yetkililer, modern sulama altyapısının yalnızca bugünün üreticilerine değil, gelecek nesiller için de önemli bir yatırım niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

KÖSİP KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, kırsal bölgelerde sulama altyapısının geliştirilmesini hedefleyen önemli destek programları arasında yer alıyor.

Program kapsamında gerçekleştirilen yatırımların;

çiftçilerin gelir düzeyini artırması,

tarımsal üretimde sürekliliği desteklemesi,

kırsal kalkınmayı güçlendirmesi,

su yönetiminde modern uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Niğde’de imzalanan beş yeni proje protokolüyle birlikte, ilin tarım altyapısında önemli bir dönüşüm sürecinin başlaması ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması hedefleniyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla hem üreticilerin daha verimli üretim yapması hem de su kaynaklarının daha etkin kullanılması yönünde önemli kazanımlar elde edilmesi bekleniyor.