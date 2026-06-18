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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Brezilya Milli Takımı, Neymar'dan gelen haberle sarsıldı.

Turnuva öncesinde yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Fas ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk grup maçını kaçıran yıldız futbolcunun, Haiti karşılaşmasında da görev yapamayacağı açıklandı.

HATİ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Neymar'ın takım arkadaşlarıyla birlikte Philadelphia'ya seyahat etmeyeceğini duyurdu.

34 yaşındaki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine New Jersey'de devam edeceği belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NA SAKAT GİRDİ

Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Neymar'ın baldırındaki sakatlık nedeniyle iki ila üç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.

Bu süre, yıldız oyuncunun Haiti maçında forma giyebileceği yönünde umut yaratsa da Brezilya teknik heyeti risk almama kararı verdi.

GÖZLER İSKOÇYA MAÇINDA

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, grup aşamasındaki son maçında 24 Haziran'da Miami'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Neymar'ın bu kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceğine ilişkin kararın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.