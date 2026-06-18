Yeniçağ Gazetesi
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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak

Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 1

Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya devam etmesiyle birlikte, yılın ikinci yarısında “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 2

Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte etkiler yaratabileceğini ve Türkiye’nin de bu süreçten etkilenebileceğini belirtiyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 3

“El Nino” olarak bilinen iklim olayı, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde hava koşullarını doğrudan etkiliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 4

Bu süreç, bazı bölgelerde aşırı sıcaklık artışlarına neden olurken, bazı bölgelerde yoğun yağış ve sel riskini beraberinde getirebiliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 5

Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino dönemlerinde, özellikle güçlü seyrettiği yıllarda dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 6

Aynı zamanda kuraklık, orman yangınları, ani yağışlar ve fırtına gibi ekstrem hava olaylarının görülme sıklığında da artış yaşanıyor. Bu nedenle El Nino, iklim bilimciler tarafından yakından takip edilen önemli bir atmosferik olay olarak değerlendiriliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 7

HAZİRAN-AĞUSTON DÖNEMİ KRİTİK

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de yaptığı değerlendirmelerde, El Nino’nun haziran-ağustos döneminde görülme ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 seviyelerinde olduğunu duyurdu. Uzmanlar, Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevcut şekilde artmaya devam etmesi halinde “Süper El Nino” koşullarının oluşabileceğine dikkat çekiyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 8

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda etkilerin yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin hissedilmesi ve en az kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Olasılığın ise yüzde 90’a yakın seviyelerde olduğu tahmin ediliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 9

Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin belirgin şekilde üzerine çıkabileceği, özellikle uzun süren sıcak hava dalgalarının etkili olabileceği ifade ediliyor.

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Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak - Resim: 10

Uzmanlar, bu durumun tarım, su kaynakları ve enerji tüketimi üzerinde de dolaylı etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

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