Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya devam etmesiyle birlikte, yılın ikinci yarısında “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.
Süper El Nino Türkiye'ye geliyor: Tarih verildi... Sıcaklar kavuracak
Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.Kaynak: AA
Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte etkiler yaratabileceğini ve Türkiye’nin de bu süreçten etkilenebileceğini belirtiyor.
“El Nino” olarak bilinen iklim olayı, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde hava koşullarını doğrudan etkiliyor.
Bu süreç, bazı bölgelerde aşırı sıcaklık artışlarına neden olurken, bazı bölgelerde yoğun yağış ve sel riskini beraberinde getirebiliyor.
Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino dönemlerinde, özellikle güçlü seyrettiği yıllarda dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor.
Aynı zamanda kuraklık, orman yangınları, ani yağışlar ve fırtına gibi ekstrem hava olaylarının görülme sıklığında da artış yaşanıyor. Bu nedenle El Nino, iklim bilimciler tarafından yakından takip edilen önemli bir atmosferik olay olarak değerlendiriliyor.
HAZİRAN-AĞUSTON DÖNEMİ KRİTİK
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de yaptığı değerlendirmelerde, El Nino’nun haziran-ağustos döneminde görülme ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 seviyelerinde olduğunu duyurdu. Uzmanlar, Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevcut şekilde artmaya devam etmesi halinde “Süper El Nino” koşullarının oluşabileceğine dikkat çekiyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda etkilerin yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin hissedilmesi ve en az kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Olasılığın ise yüzde 90’a yakın seviyelerde olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin belirgin şekilde üzerine çıkabileceği, özellikle uzun süren sıcak hava dalgalarının etkili olabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, bu durumun tarım, su kaynakları ve enerji tüketimi üzerinde de dolaylı etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.