Mevduat faizlerinde bankaların rekabeti kızıştı: 999 bin TL’nin getirisi dudak uçuklattı

999 bin TL mevduat faizin kazancı belli oldu. 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç bir asgari ücreti geçti.

Züleyha Öncü
Mevduat piyasasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 999 bin TL anaparası olan yatırımcılar için 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç rakamları belli oldu.

Paylaşılan güncel verilere göre bankalar, aylık bazda asgari ücretin çok üzerinde getiri imkanı sunuyor.

Mevduat faizlerinde en yüksek teklif Alternatif Bank’tan geldi. Bankanın VOV Hesap ürünü, yüzde 46,00 faiz oranıyla 32 günün sonunda yatırımcısına tam 33 bin 271 TL net kazanç sağlıyor.

Bankaların 32 Günlük Kazanç Karnesi:

Alternatif Bank (VOV Hesap): %46,00 faiz oranı ile 33.271 TL net kazanç ve 1.030.377 TL toplam tutar

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net kazanç ve 1.032.547 TL toplam tutar.

Odea (Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net kazanç ve 1.032.547 TL toplam tutar.

ON Dijital (ON Plus): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL 1.032.547 net kazanç ve 1.032.547 TL toplam tutar.

ING (Turuncu Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net kazanç ve 1.032.547 TL toplam tutar.

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,25 faiz oranı ile 31.282 TL net kazanç ve 1.031.281 TL toplam tutar.

Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 30.016 TL net kazanç ve 1.030.015 TL toplam tutar.

Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %42,76 kar payı oranı ile 30.928 TL net kazanç ve 1.030.927 TL toplam tutar.

Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 faiz oranı ile 30.740 TL net kazanç ve 1.030.739 TL toplam tutar.

ON Dijital (E-Mevduat): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net kazanç ve 1.032.547 TL toplam tutar.

DenizBank (E-Mevduat): %42,25 faiz oranı ile 30.559 TL net kazanç ve 1.030.558 TL toplam tutar.

Akbank (Vadeli TL / Serbest Plus): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç ve 1.030.377 TL toplam tutar.

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç ve 1.030.377 TL toplam tutar.

Getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 30.016 TL net kazanç ve 1.030.015 TL toplam tutar.

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %41,25 faiz oranı ile 29.655 TL net kazanç ve 1.029.835 TL toplam tutar.

N KOLAY (N Kolay Bono): %41,00 faiz oranı ile 29.655 TL net kazanç 1.029.654 TL toplam tutar.

Enpara (Vadeli Mevduat): %40,50 faiz oranı ile 29.293 TL net kazanç ve 1.029.292 TL toplam tutar.

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %39,50 faiz oranı ile 28.570 TL net kazanç ve1.028.569 toplam tutar.

Garanti Portföy Temiz Enerji Fonu: Faiz yerine fon getirisi üzerinden yıllık %100,4 kazanç imkanı.

