Nisan ayını rekorlarla kapatan endeks, Mayıs ayında da yükseliş ivmesini korurken, piyasalarda hakim olan iyimser hava risk iştahını zirveye taşıdı.

PİYASALARDA "BARIŞ" BAHARI: TRUMP VE İRAN ETKİSİ

Yükselişin arkasındaki en büyük itici güç, Orta Doğu’dan gelen olumlu haber akışı oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çözmeye yönelik "Özgürlük Projesi" kapsamında İran ile nihai bir anlaşmaya yaklaşıldığını duyurması, küresel piyasalarda barışın fiyatlanmasını sağladı.

Uzmanlar, ABD’nin Çin ziyareti öncesi gerilimi düşürme gayretinin ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların normale dönme ihtimalinin Borsa İstanbul’a doğrudan pozitif yansıdığını belirtiyor.

SEKTÖREL PERFORMANS: SPOR VE BANKACILIK ÖNDE

Güne damga vuran sektörlerde spor ve bankacılık hisseleri başı çekti:

Spor Endeksi, %5,1 yükselişle günün en çok kazandıranı oldu.

Bankacılık Endeksi, İki haftalık düşüş eğiliminin ardından gelen tepki alımlarıyla %4,6 değer kazandı.

Teknoloji ve Savunma, güçlü bilançoların etkisiyle teknoloji hisseleri ivme kazanırken, ASELSAN hisseleri %4,5’in üzerinde yükselerek şirketin piyasa değerini 2 trilyon liranın üzerine taşıdı.

YABANCI YATIRIMCININ TL İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye’nin bölgedeki güven veren duruşu, yabancı sermaye girişlerini hızlandırdı. Verilere göre:

Yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz ay 1,12 milyar dolarlık hisse senedi ve 365 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 249 baz puandan 244 baz puan seviyelerine gerileyerek borçlanma maliyetlerindeki düşüşü teyit etti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "15.500 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR"

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz (Bursa Uludağ Üniversitesi) "Piyasalar şu an barışı ve yapay zeka rallisini fiyatlıyor. Küresel çapta teknoloji devlerinin iyi bilançolar açıklaması Borsa İstanbul’u destekliyor. Eğer barışa ilişkin haber akışı sürerse, endekste 15.500 seviyelerinin görülmesi işten bile değil." dedi.

Endeks, rekor seviyenin ardından 14.970 puan civarında dengelenerek güçlü duruşunu sürdürüyor.