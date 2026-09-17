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Kaynak: AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.551,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 kayıpla 25.978,42 puana geriledi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararını oy birliğiyle alan Banka, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltirken, bu tahmin 2026'da bir faiz artırımı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Fed Başkanı Kevin Warsh da düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu.

Bu yaz açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerin kayda değer ölçüde iyileştiğini göstermediğini vurgulayan Warsh, bugünkü faiz artırımı kararının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu söyledi.

Fed'in faiz kararı sonrasında, yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini ve ekonomiyi yavaşlatabileceği endişesiyle banka hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1, Bank of America'nın hisseleri yüzde 2,7, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 3 ve Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Dün yüzde 5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,94'e kadar düşse de Fed'in faiz kararının ardından yeniden yüzde 5'i geçti.

Dolar endeksi de daha fazla faiz artışı olabileceğine yönelik beklentilerle yüzde 0,7 artışla 100,34'e çıktı.

Öte yandan, jeopolitik gerilimlerle tırmanan petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 3 azalarak 105,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,5 azalışla 102,10 dolardan alıcı buldu.

Ayrıca, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı bugün 6,31 dolar ile rekor tazeledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,7, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 yükseldi.