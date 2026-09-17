Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı

Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı

Yeni araştırma, T-rex’in sanılandan farklı bir özelliğini ortaya koydu. Fosilleşmiş dişler üzerinden yapılan inceleme, dev yırtıcının yaşamına dair ayrıntıya işaret etti. İnsanlarla olan benzerlik ise bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar...

Kaynak: AA
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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 1

Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 2

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığı araştırıldı.

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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 3

Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.

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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 4

T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 5

Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.

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Milyonlarca yıl sonra T-rex'in sırrı çözüldü: İnsanlarla aynı - Resim: 6

Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

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