Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 49.210,20 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83'lük kayıpla 6.825,89 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,38'lik düşüşle 22.589,72 puana indi.ABD’de şirket bilançoları yatırımcıların yoğun takibindeyken, pay piyasaları açılışta negatif bir görünüm sergiledi.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan teknoloji devlerinden Alphabet’in geçen yılın son çeyreğindeki geliri ve kârı beklentileri aşsa da, 2025’te sermaye harcamalarının neredeyse iki katına yükseleceğini duyurması üzerine hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

Qualcomm’un hisseleri de üç aylık dönemde gelir ve kârının beklentilerin üstünde gerçekleşmesine rağmen, küresel çip belleği sıkıntısı yüzünden kazanç tahminlerinin altında kalması nedeniyle %7’den fazla geriledi.Bilanço açıklaması bugün piyasa kapanışı sonrası beklenen Amazon’un hisseleri ise %3’ün üzerinde düştü.Analistler, şirketlerin yapay zekâ yatırımlarının kısa vadede somut ve ölçülebilir getiriye dönüşüp dönüşmeyeceği ile yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda yatırımcı endişelerinin belirgin şekilde arttığını vurguladı.

Makroekonomik cephede iş gücü piyasası verileri izlenirken, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 31 Ocak’la biten haftada bir önceki haftaya göre 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

ABD merkezli işverenlerin açıkladığı işten çıkarma sayısı da ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118 artarak 108 bin 435’e ulaştı ve 2009’dan beri kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine erişti.