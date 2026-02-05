Açlık sınırının 30 bin TL’yi geçtiği ortamda en düşük emekli aylığı 20 bin TL bandına çıkması büyük tepkilere neden olmuştu. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda şekillenecek.
SGK uzmanı Özgür Erdursun şimdiden emekli ve memur maaşları için net rakam verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına ilişkin temmuz ayında gelecek olan zam oranını açıkladı. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11, memur ve memur emeklilerine de yüzde 7 tahmininde bulundu.Derleyen: Süleyman Çay
Yeni yılın ve temmuzdaki zammın ilk verisi ise belli oldu. TÜİK tarafından paylaşılan ocak enflasyonu yüzde 4.84 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ilk zam oranı da çıktı.
Ekonomi yönetimi 2026 sonunda üst sınır olarak enflasyonda yüzde 19 tahminin etmişti. Ancak Ocak ayında bu oranda yüksek enflasyon gelmesi ise göze çarptı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ise emekli ve memurlara temmuz ayında gelecek olan ara zam için net oran verdi.
YouTube canlı yayınında konuşan Erdursun, ‘artış olur’ diyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11, memur ve memur emeklilerine de yüzde 7 tahmininde bulundu.
TÜİK’in yüksek enflasyon açıklamasına vatandaşların kanmamasına söyleyen Erdursun, “Şubatta, martta, nisanda özellikle mayıs ve haziranda çok düşük enflasyon açıklayıp işte biz hedefimize ulaşıyoruz derler” ifadelerini kullandı.