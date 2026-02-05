SGK uzmanı Özgür Erdursun şimdiden emekli ve memur maaşları için net rakam verdi

Açlık sınırının 30 bin TL’yi geçtiği ortamda en düşük emekli aylığı 20 bin TL bandına çıkması büyük tepkilere neden olmuştu. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda şekillenecek.