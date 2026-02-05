Dünya yıldızı fransız futbolcu N’Golo Kante’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından golcü transferine hız verdi.
Fenerbahçe, aradığı forveti İngiltere'de buldu: Tek sorun kontenjan
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Brian Brobbey ile anlaşmaya vardı. Ancak yabancı kontenjanı dolu olduğu için transfer henüz resmiyet kazanmadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in golcüsünü gündemine almıştı. Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'i Tedesco çok istese de 26 yaşındaki futbolcu gelmekten vazgeçti.
Leonardo'ya Veto
Al Hilal forması giyen bir diğer isim Marcos Leonardo Fenerbahçe'ye önerilse de Tedesco'dan veto yedi.
Brian Brobbey ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe’nin golcü hedefleri arasında öne çıkan isim Brian Brobbey oldu.
Sunderland’de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu için sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve görüşmeler olumlu ilerliyor.
Yabancı Kontenjanı Sorunu
Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle, Brobbey’in transferinin gerçekleşebilmesi için bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Brobbey’in Karnesi
Sezon başında Ajax’tan 20 milyon euroya Sunderland’e transfer olan Hollandalı futbolcu, 2029’a kadar İngiliz ekibiyle sözleşme imzaladı.
Kuvvetiyle öne çıkan santrfor, bu sezon Sunderland formasıyla 21 maçta sahaya çıktı; takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.