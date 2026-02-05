Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam

Volkswagen Polo
Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon 197 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 252 bin lira
Volkswagen T-Cross
Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon 102 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 155 bin lira
Volkswagen Taigo
Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 51 bin lira
Volkswagen Tiguan
Ocak ayı satış fiyatı: 3 milyon 144 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 223 bin lira
Volkswagen ID.4
Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon462 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 126 bin lira
Volkswagen Passat
Ocak ayı satış fiyatı: 3 milyon 328 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 411 bin lira
Volkswagen ID.7
Ocak ayı satış fiyatı: 4 milyon 307 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 4 milyon 415 bin lira
Volkswagen Touareg
Ocak ayı satış fiyatı: 10 milyon 456 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 10 milyon 717 bin lira