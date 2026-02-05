Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam

Volkswagen'in 2026 yılı Şubat tarifesi belli oldu. Volkswagen'in en ucuz ve en pahalı aracı hangisi oldu? Araçlara ne kadar zam geldi?

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 1

Volkswagen Polo

Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon 197 bin lira

Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 252 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 2

Volkswagen T-Cross

Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon 102 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 155 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 3

Volkswagen Taigo

Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 2 milyon 51 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 4

Volkswagen Tiguan

Ocak ayı satış fiyatı: 3 milyon 144 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 223 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 5

Volkswagen ID.4

Ocak ayı satış fiyatı: 2 milyon462 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 126 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 6

Volkswagen Passat

Ocak ayı satış fiyatı: 3 milyon 328 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 3 milyon 411 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 7

Volkswagen ID.7

Ocak ayı satış fiyatı: 4 milyon 307 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 4 milyon 415 bin lira

Volkswagen 2026 şubat ayı satış fiyatları belli oldu: 700 bin liraya varan zam - Resim: 8

Volkswagen Touareg

Ocak ayı satış fiyatı: 10 milyon 456 bin lira
Şubat ayı satış fiyatı: 10 milyon 717 bin lira

