Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşılaşıyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak kritik maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR İLK 11’LER
Fenerbahçe: Mert, Kamil Efe, Yiğit Efe, Çağlar, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem,.
Erzurumspor: Erkan, Ali Ülgen, Gürxhalıu, Arda Kara, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Hüsamettin, Fettahoğlu, C.Sylla
FENERBAHÇE 0-0 ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM
1' Ömer Faruk Turtay'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Erzurumspor maçı başladı.