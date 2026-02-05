Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak kritik maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Mert, Kamil Efe, Yiğit Efe, Çağlar, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem,.

Erzurumspor: Erkan, Ali Ülgen, Gürxhalıu, Arda Kara, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Hüsamettin, Fettahoğlu, C.Sylla

FENERBAHÇE 0-0 ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM

1' Ömer Faruk Turtay'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Erzurumspor maçı başladı.