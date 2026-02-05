Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer N’Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer ettiği yıldız orta saha N’Golo Kante, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız yıldız N’Golo Kante ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 2

34 yaşındaki yıldız isim, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 3
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 4
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 5
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 6
Fenerbahçe'de yeni transfer N'Golo Kante, ilk antrenmanına çıktı. - Resim: 7

Kante'yi dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce taraftar karşılamıştı.

