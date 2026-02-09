Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 50.047,79 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 6.917,26 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 düşüşle 22.952,24 puana indi.Yatırımcılar bu hafta açıklanacak kritik ekonomik verileri beklerken, hisse senedi piyasalarında açılışta negatif bir görünüm hakimdi.

Geçen hafta ABD borsalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısı dikkat çekmiş, cuma günü ise belirgin bir toparlanma görülmüştü.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamlarının yatırımcıların merceğinde olduğunu vurguladı.

Bu verilerin piyasaların yönünü belirleyebileceğini belirten analistler, sonuçların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin önemli sinyaller taşıyabileceğini ifade etti.