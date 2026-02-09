Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 252,13 puan ve yüzde 1,86 artışla 13.774,09 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi ise yüzde 2,44 değer kazandı.S

ektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,76 ile madencilik olurken, tek düşen sektör yüzde 7,4 ile finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve jeopolitik risklerin azalmasıyla olumlu bir görünüm sergiliyor.Yurt içinde de BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak genele yayılan alımlarla ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün kalan kısmında hem yurt içi hem yurt dışı veri gündeminin sakin geçeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.950 puanların direnç, 13.650 ve 12.550 puanların ise destek seviyeleri olduğunu vurguladı.